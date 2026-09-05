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05 сентября, 06:57

Транспорт

Минтранс РФ прорабатывает увеличение новых авиарейсов в дружественные страны

Фото: depositphotos/nitinut380

Министерство транспорта РФ работает над запуском новых авиамаршрутов и увеличением частоты существующих рейсов в дружественные страны. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Приоритетными направлениями названы государства Ближнего Востока, Азии и другие востребованные туристические регионы. По словам министра, работа ведется со всеми дружественными государствами.

В первую очередь рассматриваются наиболее популярные у пассажиров направления. Никитин подчеркнул, что запуск каждого нового маршрута требует согласования с авиационными властями других стран, подтверждения интереса со стороны перевозчиков и наличия необходимой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Россия и Мальдивы могут расширить полетные программы. В настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва – Мале выполняет компания "Аэрофлот". Однако заинтересованность в полетах на Мальдивы проявили и другие российские перевозчики.

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