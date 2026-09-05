Кабмин расширил схему территориального планирования в области транспорта

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Более 70 новых объектов транспортной инфраструктуры включены в схему территориального планирования России в области федерального транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В обновленную схему вошли проекты строительства и реконструкции объектов железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также автомобильных дорог в разных регионах страны.

Среди прочего планируется реализация проектов по улучшению железнодорожной инфраструктуры в Центральном, Санкт-Петербургском, Пермском и Мурманском транспортных узлах, а также на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна. В целях стимулирования торгового мореплавания намечено строительство и модернизация терминалов в морских портах.

Для повышения безопасности перевозок по Северному морскому пути и ускорения обмена данными в порту Диксон Красноярского края планируется создание инфраструктуры глобальной морской системы связи. В рамках проекта также предусмотрено строительство и модернизация более 20 федеральных автомобильных дорог и их отдельных сегментов.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин оценил необходимость введения внешнего управления на транспорте. По его словам, порты, аэропорты и железная дорога активно работают по защите критической инфраструктуры. Введение внешнего управления на объектах сейчас не требуется.