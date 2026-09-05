Гидрометцентр счел маловероятным выпадение трети нормы осадков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выпадение трети месячной нормы осадков в Московском регионе за выходные не исключено, однако маловероятно. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Если брать крайнюю ситуацию, считать, что в воскресенье пять миллиметров выпадет в одном месте, а в субботу 20–25, тоже именно в одном месте, то до трети может получиться. Но, конечно, это все будет не в одном месте, и по итогам мы увидим, что такого количества не выпадет", – указала она.

По словам синоптика, месячная норма для сентября составляет 66 миллиметров.

Москвичей предупреждали, что более 50% месячной нормы осадков может выпасть в столице в эти выходные. По данным синоптиков, 5 сентября в городе будет идти дождь, который может сопровождаться грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. При этом наиболее интенсивными осадки будут днем. Непогода сохранится и в воскресенье, 6 сентября.

На фоне непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о дожде продлится до 21:00, о ветре – до 21:00 5 сентября.

В связи с этим горожан призвали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

