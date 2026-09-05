Сильный дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в столице 5 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, сильный дождь и гроза ожидаются в Москве в субботу, 5 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов. В Подмосковье – от 14 до 19 градусов.

Также в регионе будет дуть западный, юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 733 миллиметра ртутного столба.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства предупредили, что более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в это выходные. По данным синоптиков, 5 сентября в городе будет идти дождь, который может сопровождаться грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду.

При этом наиболее интенсивными осадки будут днем. Непогода сохранится и в воскресенье, 6 сентября.