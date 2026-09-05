Мотоциклист погиб в результате столкновения с автобусом в Домодедово

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На 48-м километре Каширского шоссе в городском округе Домодедово произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и мотоцикла. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Honda 1987 года рождения допустил столкновение с автобусом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В настоящее время сотрудники подмосковной Госавтоинспекции работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Ранее подросток на электросамокате погиб в результате ДТП в ТиНАО. Установлено, что двое несовершеннолетних 2011 и 2015 годов рождения передвигались на одном электросамокате. В результате столкновения один из них скончался, второй был госпитализирован.