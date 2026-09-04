Средства ПВО за день сбили 480 украинских БПЛА над Россией

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня нейтрализовали 480 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, перехваты происходили с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее украинские военные ударили беспилотниками по детскому саду "Калинка" и школе в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. Из-за удара были повреждены кровля, остекление и межпотолочное перекрытие. Однако в результате случившегося никто не пострадал.

Кроме того, четыре человека пострадали после атаки вражеских БПЛА на Свердловскую область. У двоих выявили осколочные ранения от разбитых стекол, еще двое отравились продуктами горения.

Также повреждения получили три многоквартирных дома. Жильцов эвакуировали и временно разместили в школах.

