Министр энергетики Запорожья и его заместитель отправлены в отставку

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Министр энергетики Запорожской области Александр Гомонов и его первый заместитель Алексей Москаленко освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в MAX.

Причиной кадровых решений стала неудовлетворительная работа профильного ведомства на фоне массированных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам.

По словам Балицкого, система электроснабжения региона была серьезно повреждена, значительная часть области остается без света. Восстановительные работы не прекращаются ни на день, однако темпы и качество работы министерства не устроили главу региона.

"Спрос за энергетическую безопасность региона будет строгий", – подчеркнул губернатор, комментируя отставку.

Ранее в Запорожской области вводили режим ЧС техногенного характера регионального уровня из-за длительного аварийного отключения энергоснабжения. Также в результате вражеских ударов было нарушено и водоснабжение.

