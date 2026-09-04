Генконсульство РФ оказывает содействие близким погибшего на Комо россиянина

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Генеральное консульство России в Милане оказывает содействие близким россиянина, погибшего при купании в озере Комо. Об этом сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

"Мы в контакте с местными органами власти, с недавнего времени – и с близкими, оказываем содействие", – подчеркнули в генконсульстве.

Дипломаты уже направили официальные запросы в компетентные органы Италии для проверки и установления всех обстоятельств произошедшего.

Несчастный случай произошел 3 сентября в районе коммуны Нессо. Гражданин России вместе с девушкой купались в озере. Девушка увидела, что он неожиданно скрылся под водой, и вызвала спасателей, однако помочь мужчине не удалось.

Позже тело нашли и подняли на поверхность. Сейчас выясняются все подробности случившегося, но главная версия следствия – внезапный приступ недомогания, из-за которого мужчина скончался.

