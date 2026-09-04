Российская фигуристка Дзепка выиграла юниорский этап Гран-при в Бангкоке

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Российская фигуристка София Дзепка победила на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Бангкоке. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам двух программ она смогла набрать 205,73 балла. Второй стала японка Сумика Канадзава (202,79 балла), третьей – канадка Лия Чо (192,75 балла).

Дзепка – бронзовый призер первенства России среди юниоров 2025 года и победительница финала юниорского Гран-при России 2026 года. В августе этого года она также выиграла этап юниорской серии Гран-при ISU в Китае.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) скорректировал условия участия спортсменов из России и Белоруссии в серии Гран-при. Теперь фигуристам с нейтральным статусом для попадания в список запасных необходимо выступить на других турнирах, например на соревнованиях серии "Челленджер", и набрать там минимальное количество баллов для допуска.

Это требование касается и участников Олимпийских игр 2026 года в Италии Аделии Петросян и Петра Гуменника.

