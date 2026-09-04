Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на использование воздушного пространства сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Авиагавани вновь принимают и выпускают самолеты в штатном режиме. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин отмечал, что ведомство каждый день находится в контакте со спецслужбами и министерством обороны для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Он уточнил, что на все угрозы находятся решения, работа в этом направлении ведется непрерывно. Никитин также подчеркнул, что угрозы гражданской авиации со стороны террористов допущены не будут.

