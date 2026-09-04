04 сентября, 19:55Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Ограничения на использование воздушного пространства сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Авиагавани вновь принимают и выпускают самолеты в штатном режиме. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее министр транспорта Андрей Никитин отмечал, что ведомство каждый день находится в контакте со спецслужбами и министерством обороны для обеспечения безопасности гражданской авиации.
Он уточнил, что на все угрозы находятся решения, работа в этом направлении ведется непрерывно. Никитин также подчеркнул, что угрозы гражданской авиации со стороны террористов допущены не будут.