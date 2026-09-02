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02 сентября, 20:52

Транспорт

В РФ приняты допмеры по безопасности в воздушном пространстве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Росавиация совместно с органами власти приступила к реализации дополнительных мер по безопасному использованию российского воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, агентство повышает защищенность объектов транспортной инфраструктуры на земле.

"Авиавласти Украины поддержали террористическую риторику своего вожака (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.), направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации России, и выпустили нелигитимный NOTAM (извещение летному составу. – Прим. ред.) о якобы небезопасности воздушного пространства РФ", – говорится в сообщении.

На фоне этого Росавиация выпустила NOTAM, согласно чему все опубликованные Киевом документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.

В ведомстве добавили, что российский воздушный транспорт и его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимая и отправляя рейсы.

Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над территорией России с помощью украинских беспилотников. Он подчеркнул, что "безопасные дни в российском небе закончились".

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин ответил на угрозы Украины, заявив, что российская сторона готова с ними справиться. По его словам, все ведомства работают в теснейшей координации для предотвращения угроз авиасообщению и своевременно реагируют на них.

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