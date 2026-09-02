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02 сентября, 20:52

Шоу-бизнес

Shaman раскритиковал хейтеров за искажение образа патриота

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, ответил на критику своего патриотического образа. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он заявил, что недоброжелатели пытаются навязать обществу образ патриота, который носит валенки и тулуп, а также живет в избушке. Однако артист подчеркнул, что патриотизм должен быть "зубастым, ярким, дерзким, местами провокационным". Это Дронов старается показать на своем примере.

Кроме того, певец назвал себя аскетичным человеком и отметил, что ни разу не устраивал "гулянки и показуху". Например, он может носить одну обувь несколько лет подряд и, в отличие от других артистов, не покупает брендовые вещи и не отдыхает за границей.

По его словам, критики заявляют, что его коллеги при этом не исполняют патриотические песни. Дронов же указал, что этот аргумент нелогичен.

Ранее Shaman сжег в русской печи кожаные штаны, в которых когда-то выступал. Он заявил, что так попрощался с предметом гардероба, который вызывал "зависть, споры, слухи и сомнения". Певец пообещал, что больше поклонники не увидят его в такой одежде.

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