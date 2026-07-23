23 июля, 13:32Шоу-бизнес
Shaman сжег свои кожаные штаны в русской печи
Артист опубликовал видеообращение, в котором заявил, что настало время перемен, "требующее радикального подхода". На кадрах Shaman бросает штаны в огонь.
"Я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения. Настало время перемен – отныне вы на мне их не увидите. Вас ждет новый Shaman", – сказал артист.
Певец также напомнил, что осенью отметит 35-летие большим сольным концертом. По его словам, в 30 лет он стал большим артистом, который уже почти 5 лет служит России. Концерт состоится 22 ноября в Кремле. Он также отметил, что 35 лет – это солидный возраст и большая ответственность.
Ранее Shaman показал свои трусы, доказав, что носит их. При этом исполнитель сам спровоцировал обсуждение данного предмета одежды в своем гардеробе.
В эфире одной из телевизионных программ он показывал, какие вещи берет с собой на гастроли. Тогда он неожиданно признался, что в его чемодане не бывает нижнего белья.
Жалобу в прокуратуру подали на певца Shaman из-за его псевдонима