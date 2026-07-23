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23 июля, 13:32

Шоу-бизнес

Shaman сжег свои кожаные штаны в русской печи

Видео: МАХ/SHAMAN

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как Shaman, радикально избавился от одной из самых ярких деталей своего сценического образа – кожаных штанов. Певец сжег их в русской печи. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Артист опубликовал видеообращение, в котором заявил, что настало время перемен, "требующее радикального подхода". На кадрах Shaman бросает штаны в огонь.

"Я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения. Настало время перемен – отныне вы на мне их не увидите. Вас ждет новый Shaman", – сказал артист.

Певец также напомнил, что осенью отметит 35-летие большим сольным концертом. По его словам, в 30 лет он стал большим артистом, который уже почти 5 лет служит России. Концерт состоится 22 ноября в Кремле. Он также отметил, что 35 лет – это солидный возраст и большая ответственность.

Ранее Shaman показал свои трусы, доказав, что носит их. При этом исполнитель сам спровоцировал обсуждение данного предмета одежды в своем гардеробе.

В эфире одной из телевизионных программ он показывал, какие вещи берет с собой на гастроли. Тогда он неожиданно признался, что в его чемодане не бывает нижнего белья.

Жалобу в прокуратуру подали на певца Shaman из-за его псевдонима

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