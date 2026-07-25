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25 июля, 17:50

Происшествия

Женщина с маленькими детьми погибла при пожаре в жилом доме под Ульяновском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожилая женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире двухэтажного дома в селе Большие Ключищи Ульяновской области. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Погибшими стали 75-летняя женщина и двое детей, в том числе, мальчик и девочка в возрасте 6 и 3-х лет. В региональном ГУМЧС уточнили, что пожарные прибыли на вызов на улицу Ленина из-за задымления в квартире. На месте спасатели обнаружили тела погибших.

Ранее в центре Москвы на Гончарной улице произошел пожар в жилом доме. Один человек пострадал, еще одного вывели из сильно захламленной горящей квартиры и передали бригаде скорой помощи.

Спустя день в данной квартире вновь вспыхнул пожар. По словам жильцов, возгорание могли спровоцировать фрагменты тлеющей мебели.

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