Пожар вновь произошел в доме на Гончарной улице

Фото: Москва 24

В центре Москвы спустя сутки после первого пожара снова загорелась квартира в доме на Гончарной улице. Об этом сообщает канал "Осторожно, Москва" в мессенджере MAX.

По данным СМИ, возгорание произошло в том же помещении, что и 22 июля, но на 9-м этаже 12-этажного дома по адресу Гончарная улица, 26, корпус 1.

Жители дома предположили, что причиной повторного возгорания могли стать тлеющие фрагменты мебели. На место прибыли экстренные службы. Пожар уже ликвидирован.

Накануне в результате пожара в квартире дома на Гончарной улице пострадал один человек. Еще одного вывели из сильно захламленной горящей квартиры и передали медикам.

