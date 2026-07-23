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23 июля, 20:39

Транспорт

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро снова ходят по расписанию. Об этом сообщили в Дептрансе.

Сейчас движение полностью восстановлено. Ранее на центральном участке временно увеличивали интервалы движения из-за человека на путях.

До этого на станции метро "Волоколамская" в вестибюле остановился лифт с пассажирами. Службы метрополитена вывели людей, а также обеспечили их водой.

Инцидент не повлиял на график движения поездов. Сейчас станция работает в обычном режиме, сотрудники провели технический осмотр лифта.

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