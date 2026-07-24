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24 июля, 10:48

Транспорт

"АвтоВАЗ" приостановит производство на три недели в связи с отпуском

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

"АвтоВАЗ" приостановит производство с 27 июля по 16 августа в связи с плановым корпоративным отпуском. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Как уточнили в компании, в это время предприятие будет проводить техническое обслуживание автомобилей и модернизацию производственных мощностей. Всего будет выполнено свыше 13 тысяч задач. Для этого выделено более 370 миллионов рублей.

Главным направлением работ станет подготовка к запуску модели Lada Azimut. На конвейере смонтируют оборудование, в том числе манипулятор для установки лобовых стекол и автоматизированную систему нанесения клеевых составов на детали кузова.

Кроме того, компания планирует расширить модельный ряд Lada. В частности, началась подготовка к выпуску модификации Lada Granta с автоматической трансмиссией. Предполагается, что она будет запущена в 2027 году.

Во время отпуска на заводе также проведут работы по оптимизации рабочих мест и улучшению производственной среды.

Ранее "АвтоВАЗ" начал серийное производство модернизированной Lada Niva Legend. Автомобиль получил новый двигатель, модернизированные шасси и кузов. Кроме того, в нем появились обновленные электронные системы.

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