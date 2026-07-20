"АвтоВАЗ" начал серийное производство обновленной Lada Niva Legend

Фото: lada.ru

"АвтоВАЗ" начал серийное производство модернизированной Lada Niva Legend, передает ТАСС с церемонии запуска 20 июля.

Автомобиль получил новый двигатель, модернизированные шасси и кузов. Кроме того, в машине появились обновленные электронные системы.

Также улучшили все технические характеристики – от экономичности и управляемости до динамики и пассивной безопасности. При этом внешний дизайн модели решили сохранить без изменений.

Всего в обновленной Niva Legend насчитывается более 350 новых или модернизированных деталей и узлов.

Ранее "АвтоВАЗ" начал продавать обновленные версии моделей Lada Vesta и Aura с расширенным оснащением. При этом, как уточнили в компании, цены на автомобили не изменились.