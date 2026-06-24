"АвтоВАЗ" запланировал выпуск Lada Granta с автоматической коробкой передач

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В следующем году "АвтоВАЗ" представит новую версию Lada Granta с автоматической коробкой передач. О планах рассказал президент и генеральный директор автопроизводителя Максим Соколов в интервью журналу "За рулем".

Вариатор, который сейчас используется в Lada Iskra и Vesta, станет доступен и для этой модели.

По словам Соколова, изначально устройство не подходило для установки в подкапотное пространство "Гранты". Для его размещения пришлось доработать как саму машину, в которой были изменены некоторые элементы кузова, так и сам вариатор.

Вариативная коробка передач будет работать в паре с 8-клапанным мотором мощностью 90 лошадиных сил.

Среди планов на текущий год Соколов ранее называл поставку кроссовера Lada Azimut на промышленное конвейерное производство. Реализация намечена на следующий квартал 2026-го.

Модель получит новую линейку более мощных двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра. Такие силовые агрегаты также будут устанавливать и на другие модели, в том числе на Lada Vesta.