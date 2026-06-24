Агентство "Москва": девушка разбилась при падении из окна горящей квартиры в Москве

Фото: телеграм-канал "112"

Квартира загорелась на Веерной улице на западе Москвы. В результате погибла девушка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Уточняется, что пожар произошел в девятиэтажном доме на четвертом этаже. Девушка выпала из окна, пытаясь спастись, и разбилась.

К настоящему моменту огонь ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в хостеле, расположенном в шестиэтажном здании на Липненском шоссе в подмосковных Мытищах. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Огонь охватил две комнаты на втором этаже, был объявлен повышенный ранг пожара. В здании на 900 койко-мест находилось примерно 500 человек. Всех их эвакуировали.

Спустя время стало известно о ликвидации возгорания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 64 человека и 22 единицы техники.