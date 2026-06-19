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19 июня, 08:18

Происшествия

Четыре человека пострадали при пожаре в хостеле в Мытищах

Фото: 50.mchs.gov.ru

Четыре человека пострадали при пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Информация о возгорании в шестиэтажном здании на Липненском шоссе поступила в пожарную службу утром 19 июня. Выяснилось, что пламя охватило две комнаты на втором этаже. В связи с этим был объявлен повышенный ранг пожара.

На место происшествия отправились пожарные. Администрация объекта заявляла, что в здании на 900 койко-мест было примерно 500 человек. Всех их эвакуировали. Тем не менее четверо пострадали. Их передали бригаде скорой помощи.

На данный момент известно, что открытое горение удалось ликвидировать.

Ранее в Ялте загорелся двухэтажный жилой дом. Площадь возгорания составила 570 квадратных метров. Помимо пожара, произошло частичное обрушение кровли.

Спустя время открытое горение удалось ликвидировать. После тушения пожара в доме были обнаружены тела трех человек.

Пожар произошел на территории Киево-Печерской лавры

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