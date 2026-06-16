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Происшествия

Два человека пострадали во время пожара в жилом доме в Ялте

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Крым"

Крупный пожар вспыхнул в многоквартирном двухэтажном доме на Сосновой улице в Ялте. В результате возгорания пострадали двое жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

Сначала площадь пожара составляла 300 квадратных метров, однако затем она увеличилась до 560 "квадратов". Произошло частичное обрушение кровли.

Огнеборцам уже удалось локализовать пожар. Всего в тушении огня участвуют порядка 50 человек и 17 единиц техники МЧС.

Ранее в Самаре в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещения на первом этаже. Огонь также успел распространиться на торговые помещения, расположенные на первом этаже, и на верхнюю часть здания.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Спустя время пламя удалось локализовать, а позднее – ликвидировать.

В результате возгорания погибли два человека. Кроме того, 5 жильцов, в том числе двое детей, были госпитализированы, а еще 7 гражданам медпомощь была оказана на месте происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Самаре

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