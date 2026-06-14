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14 июня, 13:12

Происшествия

В Тверской области из-за пожара в приюте погибли 19 собак

Фото: vk.com/shans_zhezn

Пожар произошел в приюте для бездомных собак "Шанс на жизнь" в Вышнем Волочке Тверской области. В результате погибли 19 животных, сообщается в группе организации в соцсети "ВКонтакте".

"Мы потеряли друзей. Настоящих, верных, преданных друзей. Ужасно просто знать, что вот так погибло 19 собак", – отмечается в сообщении.

В результате возгорания в приюте выгорели шесть вагончиков, в которых находились собаки. Выжить удалось трем животным, однако они получили ожоги.

По факту ЧП региональное управление МВД РФ начало проверку.

Ранее более 20 животных были спасены во время пожара в Новосибирском зоопарке. Причем сотрудники зоологического сада помогали спасателям вызволять подопечных учреждения.

Тем не менее 5 животных погибли. Среди них оказались корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. Также огонь повредил постройки.

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