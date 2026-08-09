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09 августа, 08:11

Туризм

Полиция Таиланда заверила туристов в безопасности после стрельбы в школе

Фото: AP Photo/Wason Wanichakorn

Королевская полиция Таиланда выразила соболезнования в связи со стрельбой в школе в провинции Нонтхабури и заявила, что ситуация находится под контролем. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В полиции подчеркнули, что инцидент носил локальный характер, а иностранные туристы могут продолжать поездки по стране в обычном режиме.

"Иностранные туристы могут продолжать поездки и привычную деятельность во всех регионах Таиланда в обычном режиме, если от профильных ведомств не поступает иных указаний", – отметили в ведомстве.

Путешественникам рекомендовали следить за официальными сводками безопасности и следовать указаниям местных властей. Полиция также призвала общественность и СМИ опираться исключительно на проверенную информацию из официальных источников.

Стрельба произошла в школе Таиланда 7 августа. Ее открыл ученик девятого класса школы Тхепсирин – она считается одной из лучших в стране по подготовке к поступлению в вузы.

При этом СМИ уточнили, что перед школой напавший застрелил своих бабушку и дедушку у них дома. Полиция также сообщила, что во время стрельбы в школе злоумышленник сделал 26 выстрелов. По последним данным, в результате стрельбы погибли 9 человек.

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