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02 июня, 07:12

Происшествия

Семь человек погибли в результате стрельбы в штате Айова в США

Фото: depositphotos/dechevm

По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в Маскатине американского штата Айова. Об этом говорится в заявлении местной полиции.

Предположительно, причиной стрельбы стал семейный конфликт. Все погибшие являются родственниками подозреваемого в стрельбе – 52-летнего Райана Макфарланда.

По прибытии на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тела четырех человек. Самого подозреваемого нашли на набережной реки, предполагается, что он покончил с собой. Спустя некоторое время полицейские обнаружили тела еще двух погибших.

В данный момент правоохранители проводят расследование и устанавливают возможные причины случившегося.

С начала этого года число погибших в результате инцидентов со стрельбой в США превысило пять тысяч человек. Помимо жертв, ранения в ходе перестрелок и других происшествий с применением огнестрельного оружия получили свыше девяти тысяч человек.

Аналитики подсчитали, что в среднем ежедневно от огнестрельных ранений в Соединенных Штатах погибают 35 человек.

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