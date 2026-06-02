Семь человек погибли в результате стрельбы в штате Айова в США

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По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в Маскатине американского штата Айова. Об этом говорится в заявлении местной полиции.

Предположительно, причиной стрельбы стал семейный конфликт. Все погибшие являются родственниками подозреваемого в стрельбе – 52-летнего Райана Макфарланда.

По прибытии на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тела четырех человек. Самого подозреваемого нашли на набережной реки, предполагается, что он покончил с собой. Спустя некоторое время полицейские обнаружили тела еще двух погибших.

В данный момент правоохранители проводят расследование и устанавливают возможные причины случившегося.

С начала этого года число погибших в результате инцидентов со стрельбой в США превысило пять тысяч человек. Помимо жертв, ранения в ходе перестрелок и других происшествий с применением огнестрельного оружия получили свыше девяти тысяч человек.

Аналитики подсчитали, что в среднем ежедневно от огнестрельных ранений в Соединенных Штатах погибают 35 человек.