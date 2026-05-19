NYP: предмет с символикой "СС" нашли в машине устроивших стрельбу в Сан-Диего

Канистру для бензина с эмблемой дивизии "СС" и оружие обнаружили в машине людей, подозреваемых в нападении на исламский центр в калифорнийском Сан-Диего. Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

"Антиисламские надписи были обнаружены на машине подозреваемых, "ненавистнические выражения" были написаны на стрелковом оружии, использованном при нападении", – заявил собеседник издания.

Он добавил, что речь идет о дробовике. По информации СМИ, предполагаемыми участниками стрельбы были 18-летний Калеб Веласкас и 17-летний Кейн Кларк. Их тела обнаружили в машине, которая находилась недалеко от исламского центра.

Кларк, как утверждается, занимался в школе борьбой. Источник газеты добавил, что полицейские нашли записку от одного из нападавших, в которой рассуждалось "о расовой гордости".

О стрельбе в Сан-Диего стало известно в ночь на 19 мая. Сообщалось, что три человека погибли. Полиция предположила, что мотив преступления – расовая ненависть. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал трагедию "ужасной ситуацией".