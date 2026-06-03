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03 июня, 12:49

Технологии

Wildberries может запустить собственный мессенджер

Фото: depositphotos/stasokulov​

Wildberries разрабатывает собственный мессенджер. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.

На данный момент продукт тестируется внутри организации, а в основу лег уже действующий корпоративный мессенджер. Поясняется, что создание мессенджера является логичным продолжением развития цифровой экосистемы маркетплейса.

Коммуникация рассматривается как важная часть пользовательского опыта, так как покупатели смогут обсуждать товары, отправлять друг другу ссылки, выбирать подарки и взаимодействовать с продавцами прямо на платформе.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries&Russ приобрела агрегаторы перевозок "Ситимобил", "Таксовичкоф" и "Грузовичкоф". Сделка уже закрыта, все юридические вопросы согласованы.

В компании пояснили, что это позволит ускорить доставку заказов клиентам более чем в 100 городах, включая отдаленные регионы Дальнего Востока и Сибири.

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