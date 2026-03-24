24 марта, 17:47

Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела о конфликте у офиса Wildberries в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Пресненский районный суд Москвы завершил рассмотрение уголовного дела о стрельбе у входа в офис Wildberries в центре столицы в 2024 году и вынес приговор шестерым фигурантам. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

По данным инстанции, Л. А. Бахтурин, А. В. Ефремов, А. М. Магомедхалилов, М. Х. Мажиев, М. А. Сковородин и Д. А. Умаев приговорены к различным срокам лишения свободы.

В 2024 году компания Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ заявили о создании новой торговой платформы, но экс-супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук назвал это рейдерским захватом. Ким опровергла информацию о рейдерском захвате и называла причиной изменений в фирме развод с мужем.

18 сентября 2024 года у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" произошел инцидент со стрельбой. В результате погибли двое человек и еще семь пострадали.

Ким отмечала, что офис онлайн-ретейлера попыталась захватить группа людей под руководством Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Сам Бакальчук объяснял, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди.

Экс-супруга Ким задержали, но позже отпустили. Следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство". В общей сложности по делу о стрельбе проходили 30 человек.

