Бакальчук опровергла рейдерский захват Wildberries

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом (Бакальчуком, супругом Татьяны. – Прим. ред.), он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", – сказано в сообщении, к которому женщина прикрепила фото с этой презентации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией по объединению компании Wildberries с группой Russ Outdoor. Как заявил бизнесмен в беседе, в компании происходит "рейдерский захват".

"Мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего. <...> Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Между тем группа Russ Outdoor заявила РИА Новости, что компании продолжают работу в стабильном режиме, а все обязательства исполняются в полном объеме.

"Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий", – говорится в сообщении.

Ранее Бакальчук рассказала о пользе маркетплейсов для страны. По ее словам, их деятельность связана с предоставлением огромного количества сервисов, а также с развитием логистики до самых маленьких уголков России.

До этого Wildberries получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), так как с 2022 по 2023 год от граждан и организаций было получено большое число жалоб по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В службе выявили, что тарифы маркетплейса на логистические услуги и услуги хранения ежедневно меняются, что может оказать влияние на продавцов и условия ведения бизнеса.