"Известия": торговые центры потребовали уравнять их в правах с маркетплейсами

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Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана направил в Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин обращение с просьбой уравнять ТЦ в правах и ответственности с маркетплейсами. Об этом сообщает газета "Известия".

В обращении адресанты отметили, что маркетплейсы имеют преимущества перед традиционными магазинами, включая налоговые льготы и операционные расходы. Это вызывает обеспокоенность у представителей розничной торговли.

В связи с этим Союз торговых центров предложил реализовать ряд мер, направленный на снижение налогов, уравнивание условий для самозанятых и другие инициативы. Вице-президент союза Павел Люлин пояснил, что аудитория уходит в сегемент онлайн-торговли из-за низких цен, основная причина которых заключается в неконкурентных условиях между двумя видами реализации товаров.

Ранее Минпромторг России предложил ввести уголовную ответственность за ввоз товаров без маркировки. В случае утверждения этого предложения импортерам контрафакта может грозить штраф на сумму до 300 тысяч рублей, а также до трех лет принудительных работ или лишение свободы.

