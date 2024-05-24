Бывший топ-менеджер X5 Наумова станет новым исполнительным директором Wildberries

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Бывший топ-менеджер X5 Group Ольга Наумова займет пост исполнительного директора Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на маркетплейс.

Уточняется, что Наумова также войдет в состав правления компании. Она будет заниматься улучшением операционной эффективности складской и транспортной логистики, клиентского опыта, а также развитием сети пунктов выдачи заказов.

Ранее сообщалось, что ФАС выдала Wildberries предупреждение после того, как с 2022 по 2023 годы от граждан и организаций было получено большое число жалоб по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Там отметили, что тарифы маркетплейса на логистические услуги и услуги хранения ежедневно меняются, что может оказать влияние на продавцов и условия ведения бизнеса.

Спустя некоторое время компания Wildberries в рамках предупреждения ФАС изменила оферту и упростила работу продавцов с площадкой.