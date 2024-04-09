ФАС предупредила Wildberries из-за навязывания продавцам невыгодных условий договора

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала маркетплейсу Wildberries предупреждение, так как с 2022 по 2023 годы от граждан и организаций было получено большое число жалоб по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте службы.

"ФАС России изучила практики компании и пришла к выводу, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора", – говорится в сообщении.

В службе выявили, что тарифы маркетплейса на логистические услуги и услуги хранения ежедневно меняются. Это может оказать влияние на продавцов и условия ведения бизнеса. В ФАС отметили, что компания, в том числе, устанавливает ограничения при размещении контактных сведений продавцов. Также не были определены условия изменения тарифов и условия наложения штрафов на продавцов.

"Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства", – подчеркнула служба.

В ином случае ведомство может возбудить дело.

В свою очередь, в Wildberries заявили, что исполнят рекомендации ФАС, передает ТАСС заявление компании. В пресс-службе онлайн-ретейлера добавили, что и раньше компания прислушивалась к рекомендациям ФАС и выполняла их.

В январе этого года глава ФАС Максим Шаскольский заявлял, что в настоящее время Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке. Он подчеркнул, что вместе эти компании занимают порядка 80% рынка.

Шаскольский подчеркивал, что потребители и представители малого бизнеса обращались с жлобами на интернет-площадки. Чаще всего жалобы поступали из-за завышения логистических затрат, установления невыгодных условий, а также назначения штрафов.