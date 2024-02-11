Бакальчук призналась, что сама является постоянным клиентом Wildberries

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что является постоянным клиентом маркетплейса и может делать заказы пять-шесть раз в день. Об этом она рассказала в ходе общения с предпринимателями Иркутской области, ее слова приводит ТАСС.

Бакальчук отметила, что, совершая покупки на маркетплейсе, она лично контролирует слаженность работы всех систем.

"Когда что-то идет не так, что-то начинает сбоить, например почему-то не оформился заказ или оплата не списалась, я начинаю ребят спрашивать, что не так", – отметила Бакальчук,

Предприниматель также рассказала, что в скором времени в России могут появиться новые маркетплейсы, специализирующиеся на отдельных нишах. Большие перспективы, по ее мнению, есть в развитии связей в сельском хозяйстве.

"Если вы будете специализироваться на том, чего у нас нет, вы сможете вырасти. Да, может быть, не будет больших оборотов, но вы сможете стать лидером в своей нише", – сказала Бакальчук в разговоре с иркутскими предпринимателями.

Ранее стало известно, что вскоре после крупного пожара Wildberries на складе в Шушарах, в Санкт-Петербурге открылся новый сортировочный центр площадью 27,9 тысячи квадратных метров. Сообщается, что на складе будут работать около 1,6 тысячи человек.