Склад Wildberries в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности – Бакальчук

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Сгоревший склад Wildberries в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности. Об этом со ссылкой на основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук сообщает РИА Новости.

Она отметила, что оперативно проведенная эвакуация всех сотрудников склада является подтверждением того, что там неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги.

"Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам", – сообщила Бакальчук.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел утром 13 января. Площадь возгорания сначала составляла тысячу квадратных метров, но потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов". На следующий день на складе ликвидировали открытое горение.

Позже главк СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Правоохранители полагают, что возгорание могло произойти из-за действий людей, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

Кроме того, в МЧС РФ рассматривают три версии пожара, по одной из которых инцидент мог быть связан с неосторожным обращением с огнем на складе.

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