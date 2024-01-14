Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары в Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.

Сейчас пожарные осуществляют на месте происшествия пролив и разбор конструкций.

Крупное возгорание площадью 70 тысяч квадратных метров произошло на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. В результате произошедшего никто из сотрудников центра не пострадал, они успели эвакуироваться из горящего объекта.

После пожара региональный главк Следственного комитета (СК) РФ по поручению председателя главного управления ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

При этом в МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.



Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10 млрд рублей