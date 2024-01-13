Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализован на площади 70 тыс квадратных метров

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Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализовали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Остановить распространение огня удалось в 10:55 на площади 70 тысяч квадратных метров. В результате никто не пострадал.

В то же время в региональном главке МЧС добавили, что здание склада обрушилось на площади 40 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен максимальный ранг сложности – пятый.

Кроме того, более чем в два раза увеличена группировка по тушению пожара. С огнем борются 286 человек и 57 единиц техники.

Пожар вспыхнул на складе Wildberries, расположенном на Московском шоссе, дом 153. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом увеличилась до 50 тысяч.

Пожар произошел в складском комплексе размером 350 на 320 метров, высотой 20 метров. Онлайн-ретейлер Wildberries подтвердил факт пожара. По его данным, людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров будет компенсирована. В пресс-службе добавили, что со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, ведомство даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности.

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