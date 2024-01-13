Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на складе в Петербурге

Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с пожаром на складе Wildberries, сообщает РИА Новости.

Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, прокуратура даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности.

Огонь вспыхнул на складе Wildberries, расположенном на Московском шоссе, дом 153. Площадь возгорания достигла 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти возможных.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Возгорание тушат 112 сотрудников МЧС, в их распоряжении 25 единиц техники.

Пожар произошел в складском комплексе размером 350 на 320 метров, высотой 20 метров. Онлайн-ретейлер Wildberries подтвердил факт пожара. По его данным, людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров будет компенсирована. В пресс-службе добавили, что со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие.

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