Крупный пожар вспыхнул на складах в Петербурге

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Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади одна тысяча квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул на Московском шоссе, дом 153. По данным сервиса Яндекс Карты, там находится склад Wildberries.

Пожар произошел в складском комплексе размером 350х320 метров. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Пожару присвоили повышенный ранг № 2.

Ранее стало известно о ликвидации пожара в производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Для тушения огня привлекался пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет.

До этого на Чагинской улице в Москве загорелся трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.

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