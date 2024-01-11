Пожар в производственном здании на шоссе Энтузиастов ликвидировали

Фото: МЧС России

Пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов был ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали крупный пожар. Пострадавших нет", – указано в сообщении.

В Дептрансе Москвы также сообщили, что движение по проспекту Буденного в сторону шоссе Энтузиастов перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб и призвали выбирать пути объезда.

О пожаре в производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве стало известно в ночь на 11 января. Для его тушения привлекался пожарный поезд.

До этого сообщалось, что в поселке Обухово загорелась кровля цеха по производству полимерной продукции на 8 000 квадратных метрах. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

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