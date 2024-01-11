Кровля цеха в Подмосковье загорелась на площади в 8 тысяч квадратных метров

Фото: МЧС России

В поселке Обухово горит кровля цеха по производству полимерной продукции на 8 000 квадратных метрах. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что до прибытия пожарных персонал самостоятельно покинул помещение, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Пожар тушат более 100 специалистов и 33 единицы техники, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили возгорание в санатории "Лесная сказка" в Марий Эл на площади в 300 квадратных метров. На момент происшествия в здании не было отдыхающих и персонала учреждения, причины пожара устанавливаются.

До этого на Чагинской улице в Москве загорелся трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.



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