Россельхознадзор разрешил ввоз жирафов из Намибии в Россию

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Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию жирафов, а также других диких и зоопарковых жвачных животных с одного предприятия Намибии. Об этом сообщается в материалах ведомства.

Согласно документу, с 25 сентября текущего года разрешается ввоз таких животных с намибийского предприятия Nuwebegin Boerdery CC. Это решение вносит изменение в ранее действовавшее указание от 19 сентября 2025 года.

Ввоз возможен при условии проведения карантинирования и отгрузки под контролем российского государственного ветеринарного врача или сотрудника Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Также необходимо соблюдение дополнительных условий, порядок ввоза прописан в документе.

Ранее в Казанский зооботсад доставили восемь жирафов из Намибии. В группу вошли пять самок и три самца. Животных доставили грузовым самолетом Ил-76. Во время перелета специалисты следили за состоянием жирафов.