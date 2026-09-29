В Ярославской области задержали директора сгоревшего завода пиротехники

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Директор предприятия по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области задержан после пожара, в результате которого погибли 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Александру Бессмельцеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах ЧП.

Пожар на объекте произошел 28 сентября. Как писали СМИ, из-за короткого замыкания проводки пламя перекинулось на хранившиеся петарды, после чего прогремел взрыв. В результате возникшего пожара производственные корпуса были разрушены. Один из очевидцев сказал, что в соседних жилых домах выбило окна.

В оперативных службах заявили, что в момент ЧП на заводе могли находиться до 15 человек. К настоящему моменту известно о 14 погибших.

На месте ЧП работали 100 человек и 40 единиц техники. В результате случившегося в селе также была нарушена подача электричества. Позднее ее восстановили.