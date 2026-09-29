Электричество в Кубринске восстановлено после пожара на предприятии

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Электроснабжение поселка Кубринск в Ярославской области полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Отмечается, что подача электричества была нарушена после пожара на предприятии по производству петард.

Возгорание на предприятии произошло 28 сентября. По данным СМИ, из-за короткого замыкания проводки огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв. Из-за возникшего пожара здания завода были разрушены. Один из очевидцев рассказал, что в соседних жилых домах выбило окна.

Оперативные службы заявили, что на производстве могли находиться до 15 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы – на месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных. На данный момент известно о 14 погибших.