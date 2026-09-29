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29 сентября, 09:09

Политика

Силы ПВО за ночь уничтожили 129 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью ликвидировали 129 вражеских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты в период с 20:00 понедельника, 28 сентября, до 08:00 вторника, 29 сентября. Они уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее российские военные ликвидировали пункты управления дронами и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Удар наносился бойцами расчета РСЗО "Град" 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" совместно с операторами БПЛА и разведподразделениями.

До этого Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по ряду объектов в Киеве. Они использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны. Целями стали в том числе предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс" и дата-центр "Би-мобайл".

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