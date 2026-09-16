Артиллерийский взвод ВС РФ уничтожил 15 солдат ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Гаубичный артиллерийский взвод Вооруженных сил России под командованием старшего лейтенанта Сергея Ветрова уничтожил более 15 военных ВСУ, которые мешали продвижению российских штурмовиков. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Уточняется, что Ветров выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступающих российских штурмовых подразделений в условиях непрерывного огневого воздействия со стороны противника. После получения от разведки координат скопления живой силы противника он приказал расчетам взвода открыть огонь.

В Минобороны отметили, что грамотные действия Ветрова и его подчиненных дали возможность нанести существенный урон противнику. Благодаря этому российские штурмовики продвинулись вперед и заняли выгодные позиции для развития дальнейшего наступления.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Ольховатка в Харьковской области. Установить контроль удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Север". Кроме того, бойцы подразделения ведут активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья в Харьковской области.