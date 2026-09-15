Нижегородскую выпускницу оштрафовали на 3 тыс руб за шпаргалки на ЕГЭ

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Выпускницу одной из школ Нижнего Новгорода оштрафовали на 3 тысячи рублей за использование шпаргалок при сдаче ЕГЭ. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 11 июня во время государственной итоговой аттестации по обществознанию. У девушки обнаружили справочные материалы и письменные заметки.

В отношении выпускницы мировым судьей было рассмотрено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ ("Нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации").

Ранее к административной ответственности привлекли 18-летнюю жительницу Вологодской области за использование шпаргалки во время ЕГЭ. Организаторы заметили подозрительное поведение выпускницы, она долго отсутствовала в аудитории, а затем перебирала страницы паспорта.