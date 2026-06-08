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08 июня, 19:01

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В Нижнем Новгороде трех школьников удалили с ЕГЭ за шпаргалки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трех школьников из Нижнего Новгорода удалили с единого государственного экзамена (ЕГЭ) за шпаргалки. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в МАХ.

Кроме того, 1 июня с экзамена по выбору удалили еще двух учеников, у одного из которых обнаружили шпаргалку, а у другого – телефон. 4 июня с ЕГЭ по русскому языку были удалены четыре школьника. Пересдать экзамен они смогут через год.

"Восьмое июня и ЕГЭ по математике. Сдавали его более 12,7 тысячи выпускников текущего учебного года, из них выбрали профильный уровень около 7,4 тысячи человек. К сожалению, три человека не завершили экзамен из-за шпаргалок", – подчеркнул Пучков.

Единый государственный экзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники, как всегда, могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.

Первые дни основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме. Пока что поступило только одно обращение от участника ЕГЭ из Амурской области, который счел нарушением обработку его дополнительного бланка на экзамене.

Бланки ЕГЭ с нечитаемым почерком будут дополнительно проверять специалисты

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