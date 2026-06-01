В России стартовал основной период ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для 11-классников стартовал 1 июня. Расписание сдач предметов утверждено совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

Согласно графику, 1 июня выпускники сдадут историю, литературу и химию. Обязательный русский язык запланирован на 4 июня, а математика базового и профильного уровней – на 8 июня.

Экзамены по обществознанию и физике пройдут 11 июня, а биология, география и письменный иностранный язык – 15 июня. Завершат основную волну 18–19 июня информатика и устная часть по иностранным языкам.

Для тех, кто не сможет присутствовать по уважительной причине, предусмотрен резерв с 22 по 25 июня. Кроме того, приказом ведомств выделены отдельные дни для пересдачи одного предмета на выбор – 8 и 9 июля.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов выступил с обращением к средствам массовой информации, призвав их сохранять "информационную тишину" во время сдачи ЕГЭ в 2026 году. Как отметил чиновник, распространение непроверенных "горячих фактов" сказывается на психологическом состоянии участников экзамена.

