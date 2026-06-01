Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:58

Общество

В России стартовал основной период ЕГЭ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для 11-классников стартовал 1 июня. Расписание сдач предметов утверждено совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

Согласно графику, 1 июня выпускники сдадут историю, литературу и химию. Обязательный русский язык запланирован на 4 июня, а математика базового и профильного уровней – на 8 июня.

Экзамены по обществознанию и физике пройдут 11 июня, а биология, география и письменный иностранный язык – 15 июня. Завершат основную волну 18–19 июня информатика и устная часть по иностранным языкам.

Для тех, кто не сможет присутствовать по уважительной причине, предусмотрен резерв с 22 по 25 июня. Кроме того, приказом ведомств выделены отдельные дни для пересдачи одного предмета на выбор – 8 и 9 июля.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов выступил с обращением к средствам массовой информации, призвав их сохранять "информационную тишину" во время сдачи ЕГЭ в 2026 году. Как отметил чиновник, распространение непроверенных "горячих фактов" сказывается на психологическом состоянии участников экзамена.

Врачи рекомендуют школьникам брать на ЕГЭ бананы и темный шоколад

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика