29 мая, 11:51

Общество

Кравцов заявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ-2026

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобрнауки РФ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с журналистами заявил, что система образования полностью готова к проведению основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.

"Хотел бы еще раз поблагодарить всех организаторов экзаменов, учителей, педагогов, разработчиков экзаменов, тех, кто стоял у истоков процедуры", – отметил глава ведомства.

По его словам, в настоящее время в вузах достаточно бюджетных мест для того, чтобы выпускники смогли найти себя в той или иной профессии.

В самой процедуре проведения ЕГЭ-2026 значительных изменений нет, подчеркнул глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Единственная основная корректировка касается сроков проведения экзамена – их немного сдвинули по поручению президента.

Музаев добавил, что в дальнейшем основной период сдачи ЕГЭ будет начинаться не раньше 1 июня.

Основной этап ЕГЭ в 2026 году в России стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах страны и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников.

В Москве экзамен будут сдавать свыше 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. Среди популярных предметов оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. При этом почти каждый 10-й выпускник предпочел сдавать историю или литературу.

Сервисы МЭШ использовали при подготовке к ЕГЭ более 2,5 млн раз

