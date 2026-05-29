Рособрнадзор определил требования к работе видеокамер на ЕГЭ

Рособрнадзор утвердил новые единые стандарты видеонаблюдения на ЕГЭ-2026. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно новым правилам, обязательной видеофиксации подлежат пять типов помещений. Помимо штаба пункта проведения экзамена (ППЭ) и аудиторий, камеры в этом году в обязательном порядке появятся в Региональном центре обработки информации.

Кроме того, наблюдение будет вестись в комнатах, где предметные комиссии проверяют работы участников, и на заседаниях апелляционных комиссий. Регионам также разрешили дополнительно устанавливать камеры на входе в ППЭ, в коридорах, медицинских кабинетах и комнатах для сопровождающих.

Минимальное число камер в каждой аудитории – две. Исключение сделано лишь для устройств с углом обзора, полностью охватывающим помещение. При этом ракурс строго регламентирован: в кадр должны попадать все участники и организаторы, номер ППЭ и аудитории, маркировка рабочих мест, а также процесс печати, сканирования и упаковки материалов.

В объектив также обязаны попасть устройства подавления радиосигналов (при их наличии). Отдельно подчеркивается полный запрет на съемку, при которой экзаменуемые видны только со спины.

Видеозапись в аудиториях будет стартовать ровно в 08:00 по местному времени в день проведения экзамена. В ведомстве пояснили, что главная цель нововведений – обеспечение абсолютной прозрачности ЕГЭ, оперативное пресечение нарушений и повышение доверия общества к итогам экзаменов. Также архивные записи планируется использовать для детального разбора спорных ситуаций.

Ранее в Рособрнадзоре исключили введение устного экзамена по истории для 11-х классов. При этом глава ведомства Анзор Музаев напомнил, что ученики 9-х классов будут сдавать его с 2028 года. Данный предмет он назвал очень важным.